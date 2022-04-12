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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Окупанти поширюють інформацію про конфлікт у вищому керівництві України

Центр протидії дезінформації попереджає: окупанти продовжують поширювати інформацію про конфлікт у вищому військово-політичному керівництві України.

Прокремлівські ЗМІ та Telegram-канали почали повідомляти «інсайдерську» інформацію про розпалювання конфлікту між командами Президента України В.Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ В.Залужного.  
На думку пропагандистів, формальною причиною конфлікту є «некомпетентність та зрада» як у безпосередньому керуванні бойовими діями, так і «у поразці українського війська за два роки правління В.Зеленського».
Фактичною ж причиною пропагандисти називають те, що «згідно з закритими опитуваннями, рейтинг В.Залужного показує, що на президентських виборах він може обійти чинного Президента, оскільки не має накопиченого Зеленським антирейтингу».  
Насправді ж такі інформаційні «вкиди» є частиною деструктивної інформаційно-психологічної операції, покликаної розколоти українське суспільство та створити осередки політичної нестабільності.  
Политика Дезінформація Фейк
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