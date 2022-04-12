Окупанти поширюють інформацію про конфлікт у вищому керівництві України

Центр протидії дезинформації при РНБО України оприлюднив черговий фейк кремля....
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: проросійські Telegram-канали тиражують фейк про різке погіршення епідеміологічної ситуації у Збройних силах України....
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 14.04.2022 року....
Центр протидії дезінформації при РНБО України фіксує топ-5 дезінформаційних тез, що поширює міністерство оборони рф протягом 50 днів війни з...
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 11.04.2022 року....