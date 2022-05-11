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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 21:1693

Рашисти ввечері обстріляли Велику Писарівку

Про це повідомив у фейсбуці голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Сьогодні ввечері з території росії вороги обстріляли Великописарівську громаду.

Близько 6 пострілів з міномету.

Людських жертв немає», - написав чиновник.

Общество
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