У Сумах поховали воїна, який захищав Україну

Сучасна війна – це виклик, який з гідністю прийняв Дмитро. Він, без вагань, обрав свою державу і пішов захищати її цілісність в Збройні Сили України. Проходив службу на посаді заступника командира роти з морально психологічного забезпечення в Роті охорони Сумського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Дмитро захищав свою Батьківщину, незалежність, націю і свою сім’ю від смертельного ворога. Висловлюємо свої щирі співчуття його рідним та близьким.
Слава Героям!
Сумський обласний ТЦК та СП