У Сумах поховали воїна, який захищав Україну Сьогодні, 14 травня, на Алеї Героїв Баранівського кладовища було поховано захисника Вітчизни старшого лейтенанта Дмитра Луцковського, який пішов з життя 13 травня внаслідок гострої серцевої недостатності.

Сучасна війна – це виклик, який з гідністю прийняв Дмитро. Він, без вагань, обрав свою державу і пішов захищати її цілісність в Збройні Сили України. Проходив службу на посаді заступника командира роти з морально психологічного забезпечення в Роті охорони Сумського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Дмитро захищав свою Батьківщину, незалежність, націю і свою сім’ю від смертельного ворога. Висловлюємо свої щирі співчуття його рідним та близьким.

Слава Героям!

Сумський обласний ТЦК та СП