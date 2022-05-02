Шахраї запустили нову схему під виглядом голосування за телеканали «1+1» та «Інтер»

Зловмисники запустили шахрайську схему: пропонують українцям 200 гривень за голосування в нібито «онлайн-батлі» між телеканалами «1+1» та «Інтер», про це пише detector.media.
Пропозиції проголосувати за один з телеканалів розсилають користувачам в особисті повідомлення. У них міститься посилання на «голосування», яке створили через російську Tilda. Умов, причин та інших деталей про так зване голосування шахраї не наводять — лише пропонують обрати між «1+1» та «Інтер». Після чого просять увійти в акаунт в Instagram — тобто ввести ваші дані для входу в соцмережу. Зрозуміло, що ніяких грошей після цього люди не отримують, бо це типова шахрайська схема.
Після цього акаунти користувачів зламують та розсилають з їхній сторінок повідомлення «з проханням позичити 3000 гривень».
Якщо ж ви стали жертвою шахрайської схеми й надали шахраям свої дані для входу в соцмережі або дані банківської картки, варто негайно замінити паролі для входу, змінити СVV-код банківської картки або перевипустити картку.
Не можна вводити свої персональні дані та реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах, та радить налаштувати контроль руху коштів (SMS-інформування, ліміти на операції тощо). Банки ніколи не запитують у користувачів PIN-код до платіжної картки, СVV-код, коди підтверджень платежів та паролі до інтернет-банкінгу. Так само жодній установі для обробки ваших даних не потрібні ваші паролі для входу в соцмережі. Паролі просять вести лише шахраї, щоб отримати доступ до вашого акаунту. Попереджаємо, що шахраї часто створюють клони сайтів соцмереж, банків та інших установ. Щоб уникнути проблем — не заходьте на ці сайти за посиланням, шукайте офіційні сайти через пошуковик, звертайте увагу на їхні адреси — одна зайва літера чи неправильне написання може свідчити, що цей сайт є підробкою.
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