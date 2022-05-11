У Сумах затримали п’яного керманича

Інспектори виявили водія та пасажира на цій же вулиці. Інформація підтвердилася. 58-річний керманич дійсно мав ознаки сп'яніння. Він пройшов огляд на місці за допомогою спеціального приладу. Результат був позитивний — 1,82 проміле. На нього інспектори склили протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Від керування автівкою громадянина відсторонили.