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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:26110

За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 7 та знищили 5 вибухонебезпечних предметів

13 травня групою піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) було виявлено 7 з них знищено 5 вибухонебезпечних предметів.

Серед них артилерійські та реактивні снаряди, ручна граната та постріл гранатомету. Небезпечні знахідки було виявлено на територіях Боромлянської ОТГ, Лебединської МТГ, Садівської ОТГ, Верхньосироватської ОТГ та м. Тростянець.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними та при виявленні таких предметів ні в якому разі їх не можна торкатись, намагатись перенести або розібрати та користуватись поблизу засобами зв’язку. Необхідно відійти від місця знахідки, тим шляхом яким прийшли, на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонувати до екстрених служб за номерами 101 та 102.

ГУ ДСНС України у Сумській області

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Общество Вибухонебезпечні предмети
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