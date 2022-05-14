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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:39152

Путивльські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків та боєприпасів

Подія сталася на одному з блокпостів у Путивлі. Чоловік, який перетинав систему стопконтролю, показав свої документи.

Однак під час поверхневого огляду, в його кишені поліцейський помітив 17 патронів калібру 5,45 мм, 11 патронів калібру 12,7 мм та поліетиленовий пакет, у якому знаходилося 30 г речовини рослинного походження, зовні схожої на коноплю.

На вказане місце була викликана слідчо-оперативна група поліції, яка й задокументували цей факт.

Все виявлене вилучили та направили на експертне дослідження.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» та ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини

Право
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