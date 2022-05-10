На Сумщині найвищий 5 клас пожежної небезпеки! За прогнозом обласного Гідрометцентру, у період з 14 по 16 травня на переважній території Сумської області очікується надзвичайна пожежна небезпека найвищого 5 класу.

У даний період зростає небезпека пожеж в природних екосистемах. Такі загоряння вкрай важко виявити у початковій стадії, а тому досить швидко вони можуть поширюватися на значні площі, загрожуючи як довкіллю, розташованим поруч житловому сектору та об’єктам інфраструктури, так і життю та здоров’ю людей.

Нагадуємо, що відповідно до Розпорядження голови Сумської облдержадміністрації – керівника військової адміністрації, забороняється відвідування населенням лісів та в’їзд до них (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану.

У свою чергу рятувальники закликають громадян, будьте відповідальними та не допустіть знищення нашої мальовничої Сумщини, яке проводили окупаційні війська! Не паліть суху траву та сміття. Будьте максимально обережними з вогнем. А при виявленні ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером «101»!

Головне управління ДСНС України у Сумській області