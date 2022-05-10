Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:24353

Ворог обстріляв прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами

Учора ввечері військовослужбовці Держприкордонслужби зафіксували п’ять розривів на околиці одного з прикордонних сіл Шосткінського району.

Держприкордонслужба України

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Суми попрощаються з загиблим на війні героєм
Сегодня 09:56
Увага! На Сумщині очікуються гроза та шквали
Сегодня 09:31
На Сумщині найвищий 5 клас пожежної небезпеки!
Сегодня 09:29
Ворог обстріляв прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами
Сегодня 09:24
Поліція розшукала автомобіль, що перебував у розшуку через заборгованість
Сегодня 08:36
Медичні заклади Сум, де вестимуть прийом лікарі первинної ланки (14 травня)
Сегодня 07:49
Відновлення та благоустрій: що зроблено на Сумщині протягом 13 травня
Вчера 23:51
Сумчанка виграла "срібло" Дефлімпіади
Вчера 22:27
У Сумах псевдоволонтери ошукали пенсіонерку
Вчера 20:08
Є докази, що ваш сусід — колаборант? Повідомте про це!
Вчера 20:00
На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим ударом
Вчера 19:29
На блок-постах в Путивлі викрито 4 авто, що були в розшуку
Вчера 18:31
view counter

Статьи

"Пів голови немає". Після обстрілу села на Сумщині військовими РФ загинув чоловік
Вчера 19:15
Мер Охтирки Павло Кузьменко: Ми стали рашистам наче кістка в горлі
Вчера 16:00
"Ніхто не думав за гроші, кожен займався своєю справою". Бійці самооборони Сум потребують фінансової підтримки
Вчера 08:51
"Як її не вбило, не знаю" — мешканці селища Вороніж про обстріл літаками РФ
12.05.2022 13:01
Управління з питань праці роз’яснює: порядок надання відпусток в умовах воєнного стану
12.05.2022 12:32
"Стріляли і вранці, і вночі" – мешканці Білопілля і району про обстріли з російської сторони
12.05.2022 10:43
Єврейський цвинтар у Глухові, який постраждав від обстрілів рашистів, почали упорядковувати
12.05.2022 10:17
Про альтернативні способи звернення до суду
11.05.2022 12:52
«У нас біда – ніколи не караємо зло до кінця». Інтерв’ю з мером Конотопа, який заборонив УПЦ МП
11.05.2022 12:10
Як регулюються трудові відносини в умовах воєнного часу
11.05.2022 12:07
Постраждалі від вибухонебезпечних предметів, отримають одноразову компенсацію
11.05.2022 11:34
У Сумах 18 травня відкриється музей “Причал Одіссея"
10.05.2022 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.