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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Вчера 23:51192

Відновлення та благоустрій: що зроблено на Сумщині протягом 13 травня

Понад добу енергетики активно відновлюють мережі. Вчорашній Буревій наробив лиха, лишивши без електроенергії майже 30 тис домогосподарств у понад 150 населених пунктів, повідомив голова Сумської ОВа Дмитро Живицький.

Станом на сьогоднішній вечір ситуація наступна:
- повністю відновлене електропостачання по Роменському району;
Відключеними залишаються:
Шосткинський РЕМ – 4610
Ямпільська дільниця – 4518
Глухівська дільниця – 1050
Середино-Будська дільниця – 2000
Кролевецька дільниця – 258
Білопільська дільниця – 932
Всього по Сумській області відключено 13368 споживачів у 69 населених пунктах, у тому числі у 6 населених пунктах - частково.
В Охтирці комунальники та волонтери розбирали завали в приватному секторі та в багатоповерхівках. Тривають роботи також на території Охтирської ТЕЦ.
У Тростянці продовжують прибирати центр міста та прибудинкові території житлових будинків. Також ремонтують колектор по вул. Нескучанська.
У Глухові та Шостці ліквідовували наслідки негоди: розчищали дороги від повалених дерев та гілок, працювали над відновленням дахів будинків, пошкоджених деревами, що впали.
Є чудова новина із Сумського району: у селі Битиця повністю розібрали усі завали, які були після двох авіанальотів росіян. Працівники ДСНС - ви неймовірні!
У Конотопі продовжують облаштовувати Центр підтримки вимушено переміщених осіб. Проект реалізується ГО «Міжрегіональний інститут розвитку громад» за підтримки Фонду Східна Європа та коштом Європейського Союзу.
І ще пару гарних новин на ніч:
Трьом сумчанам оголосили підозру у запереченні збройної агресії РФ проти України та окупації. Вони закликали людей здаватися росіянам протягом часу окупації Сумщини.
У одному із столичних судів відбулося підготовче засідання у справі проти 21-річного російського сержанта Вадима Шишимаріна. Це він нещодавно зізнавався у тому, що умисно розстріляв мирного цивільного жителя Сумщини.
Усі вороги мають понести повну відповідальність і покарання за усі злочини на нашій землі та проти наших людей!
Мирного неба нам, Сумщина!
Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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