Відновлення та благоустрій: що зроблено на Сумщині протягом 13 травня Понад добу енергетики активно відновлюють мережі. Вчорашній Буревій наробив лиха, лишивши без електроенергії майже 30 тис домогосподарств у понад 150 населених пунктів, повідомив голова Сумської ОВа Дмитро Живицький.

Станом на сьогоднішній вечір ситуація наступна: - повністю відновлене електропостачання по Роменському району; Відключеними залишаються: Шосткинський РЕМ – 4610 Ямпільська дільниця – 4518 Глухівська дільниця – 1050 Середино-Будська дільниця – 2000 Кролевецька дільниця – 258 Білопільська дільниця – 932

Всього по Сумській області відключено 13368 споживачів у 69 населених пунктах, у тому числі у 6 населених пунктах - частково.

В Охтирці комунальники та волонтери розбирали завали в приватному секторі та в багатоповерхівках. Тривають роботи також на території Охтирської ТЕЦ.

У Тростянці продовжують прибирати центр міста та прибудинкові території житлових будинків. Також ремонтують колектор по вул. Нескучанська.

У Глухові та Шостці ліквідовували наслідки негоди: розчищали дороги від повалених дерев та гілок, працювали над відновленням дахів будинків, пошкоджених деревами, що впали.

Є чудова новина із Сумського району: у селі Битиця повністю розібрали усі завали, які були після двох авіанальотів росіян. Працівники ДСНС - ви неймовірні!

У Конотопі продовжують облаштовувати Центр підтримки вимушено переміщених осіб. Проект реалізується ГО «Міжрегіональний інститут розвитку громад» за підтримки Фонду Східна Європа та коштом Європейського Союзу.

І ще пару гарних новин на ніч: Трьом сумчанам оголосили підозру у запереченні збройної агресії РФ проти України та окупації. Вони закликали людей здаватися росіянам протягом часу окупації Сумщини.

У одному із столичних судів відбулося підготовче засідання у справі проти 21-річного російського сержанта Вадима Шишимаріна. Це він нещодавно зізнавався у тому, що умисно розстріляв мирного цивільного жителя Сумщини.

Усі вороги мають понести повну відповідальність і покарання за усі злочини на нашій землі та проти наших людей!