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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:38118

Сумський письменник став лауреатом «Книжки року’2021»

Наприкінці лютого, як завжди, Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» планував оприлюднити результати. Російська навала перекреслила намір.

На кілька тижнів читання взагалі зникло з порядку денного (окрім, звісно, телеграм-повідомлень). Але що далі більше нас опосідали блогерські емоції, то відчутнішим ставав брак відповідей на численні «чому?». А знайти їх можна – якщо шукати по-дорослому – лише у книжках. Рішення нарешті оприлюднити лауреатів «Книжки року’2021» якось водномить постало 9 травня, коли, з одного боку, «побєдобєсна» промова Путіна задемонструвала його стратегічну паніку, а з іншого – усе ще потужний потенціал його ж отруйної риторики. «Книжка року» – то не так пропозиції для приємного дозвілля, як заклик думати. Тож, читаймо книжки, що стали подією.

В сезоні-2021 у рейтингу за всіма категоріями (7 номінацій по 2-4 підномінації в кожній) оцінювалися 722 видання. Через карантинні обставини в укладанні рейтингу взяли участь лише 39 експертів. До Коротких списків (сім кращих книжок категорії) увійшло 164 видання від 59 видавництв: Київ – 34, Львів та Харків – по 9, Чернівці – 2, Брустурів,  Дрогобич, Івано-Франківськ,  Тернопіль,  Ужгород – по 1.

Серед лауреатів в номінації «Жанрова література (детектив / пригоди / фантастика / любовний роман / історичний роман / молодіжна проза / автобіографії)» засвітився сумчанин Владислав Івченко із книгою «Три битви з Левіафаном».

Сам письменник прокоментував своє лауреатство так:

«"Три битви з Левіафаном" стали лауреатом конкурсу «Книжки року’2021» в номінації "Жанрова література (детектив / пригоди / фантастика / любовний роман / історичний роман / молодіжна проза / автобіографії)". Дуже сподіваюся, що проходжу по відомству молодіжної прози, бо кількість сивини підштовхує до неприємних думок про старість (підштовхувала до війни, зараз вже похер).

В номінації 14 лауреатів, відібраних з  52 видань. У кожної книги є рейтинг і з одного боку трохи сумно, що "Три битви" програли книжкам Даниленка чи Єшкілева, але, з другого, обігнали книжки Куркова, Сняданко, Роздобудько, Українця! Навіть книжку Єшкілєва обігнали (у цього плодовитого автора аж дві книги в рейтингу).

Аби була візитівка, написав би на ній "Напівзірка молодіжної жанрової літератури".

І якщо тепер спитають про моє місце в сучукрліті, то знаю точну відповідь: десь між Єшкілєвими».

Весь список лауреатів тут: http://bukvoid.com.ua/events/raityng/2022/05/12/123120.html.

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