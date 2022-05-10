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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 22:27115

Сумчанка виграла "срібло" Дефлімпіади

У Бразилії тривають Дефлімпійські ігри.

Сумчанка Анна Затилкіна у парі з киянкою Юлією Черненко у турнірі з пляжного волейболу здобули срібні медалі, програвши у фіналі ще одній українській парі - Раїсі Риловій та Юлії Ярошевській (Одеса - Київ).

Спорт
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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