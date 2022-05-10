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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:3954

На Сумщині рятувальники допомагають ліквідовувати наслідки негоди

Увечері 12 травня на території області спостерігалося різке погіршення погодних умов у вигляді сильного вітру. До ліквідації наслідків негоди активно залучалися підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, в м. Глухів велика гілка дерева впала на проїжджу частину ускладнивши рух транспорту через вул. Інтустріальну, а інша гілка впала на подвір’я приватного домоволодіння, заважаючи входу в житловий будинок. Рятувальники розрізали гілки та звільнили шлях та подвір’я.
Вже 13 травня працівники ДСНС залучалися для проведення аварійних робіт в м. Шостка. Так, на трьох ділянках по вул. Покровській, Авіації та Південній впали дерева, заблокувавши рух транспорту. Також на вул. Авіації дерево впало на газову трубу та обірвало дроти електромереж у приватному секторі. Рятувальники розчистили шляхи від дерев та газову трубу для проведення подальших відновлювальних робіт аварійною службою.
За прогнозом обласного Гідрометцентру, вдень 14 травня на території області очікуються гроза, під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Рятувальники застерігають громадян під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, по можливості утриматися від виходів на вулицю. Якщо негода застала вас на вулиці стережіться розлогих дерев, ліній електропередач, рекламних щитів оскільки пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.
Общество
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