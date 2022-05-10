У центрі Сум встановили стовпчик для зарядки електротранспорту

Стовпчик має 4 розетки 220V та 4 USB-порти для дрібних гаджетів. Потужність у розетках обмежена до рівня, достатнього для зарядки електротранспорту. Поруч встановлена камера відеоспостереження для цілодобового нагляду.

Зміни починаються з кожного із нас. Можна скиглити, як все погано, а можна зробити як сумчанка Юлія Гончарова — запропонувати свою ідею та знайти кошти на її реалізацію, показавши іншим гарний приклад.