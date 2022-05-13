У Свесі вогнеборці ліквідували загоряння в житловому секторі (ВІДЕО) 12 травня о 19:50, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння по вул. Щастя в смт Свеса, що на Ямпільщині.

Про пожежу повідомив власник, який побачив полум’я з – під покрівлі сараю. На місце події було направлено черговий караул 32 – го державного пожежно – рятувального посту та добровільну пожежну команду ДП «Свеський лісгосп»

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття гаражу на площі до 24 кв. м, покрівлю та перекриття сараю та лазні під одним дахом, розташованих поруч, на площі до 48 кв. м. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташовані три гаражі, житловий будинок, господарчу споруду та літню кухню. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від пожежного гідранта, який був розташований на відстані 200 метрів від осередку горіння.

О 20:35 загоряння локалізували, а о 21:42 – витративши на гасіння майже 9 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 7 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій і 1 автомобіль та 2 працівники ДП «Свеський лісгосп».

За попередніми висновками фахівців причиною загоряння став удар блискавки.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області