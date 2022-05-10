У Сумах провели акцію на підтримку військових на "Азовсталі"

"Наші хлопці, побратими, зараз знаходяться безпосередньо на "Азовсталі". І, як ми помітили, влада не має ніякої уяви, що там відбувається. Вона не хоче приймати ніяких дій, щоб врятувати. Так, дякуємо, що поранених хлопців зараз починають евакуйовувати, але там, окрім поранених та цивільних, дуже багато військовослужбовців, котрим потрібна наша допомога. Якщо влада місцева підніме питання на всеукраїнському рівні, ми сподіваємося на якусь допомогу", – говорить "Каспер", учасник акції, пише Суспільне.
"Я дуже переживаю за цю ситуацію, в мене не вкладається в голові, як в сучасному світі таке можливо", – каже Заріна, учасниця акції.
Мирну акцію на підтримку військових, які знаходяться на заводі "Азовсталь", вирішила провести сумчанка Анастасія разом з друзями. Про акцію оголосили в соцмережах і закликали приєднатися.
Анастасія каже: розуміють, що визволити захисників Маріуполя з "Азовсталі" важко, але закликають зробити все можливе, аби допомогти військовим. Учасники мітингу сподіваються, що їм вдасться привернути більшу увагу влади до цієї ситуації.