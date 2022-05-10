У Сумах провели акцію на підтримку військових на "Азовсталі" На акцію на підтримку "Азову" зібралися кілька десятків людей. 13 квітня вони пройшли по центру Сум з плакатами, щоб привернути увагу до ситуації із захисниками Маріуполя.

"Наші хлопці, побратими, зараз знаходяться безпосередньо на "Азовсталі". І, як ми помітили, влада не має ніякої уяви, що там відбувається. Вона не хоче приймати ніяких дій, щоб врятувати. Так, дякуємо, що поранених хлопців зараз починають евакуйовувати, але там, окрім поранених та цивільних, дуже багато військовослужбовців, котрим потрібна наша допомога. Якщо влада місцева підніме питання на всеукраїнському рівні, ми сподіваємося на якусь допомогу", – говорить "Каспер", учасник акції, пише Суспільне.

"Я дуже переживаю за цю ситуацію, в мене не вкладається в голові, як в сучасному світі таке можливо", – каже Заріна, учасниця акції.

"В мене дуже болить душа за Маріуполь, за наших хлопців. Вони стільки зробили для нашої країни, що країна просто зобов'язана їх врятувати", – додає Ірина Корнієнко, учасниця акції.

Мирну акцію на підтримку військових, які знаходяться на заводі "Азовсталь", вирішила провести сумчанка Анастасія разом з друзями. Про акцію оголосили в соцмережах і закликали приєднатися.

"Ми дуже хвилюємося за всіх, хто там знаходиться. Це такі ж самі люди, як і ми. В мене зараз є можливість тут стояти і це все зробити, а в них там немає можливості. Напевно, навіть просто попити води. І нас це дуже сильно бентежить. Як і те, що вже стільки часу пройшло, а це питання актуальне. І чомусь не робляться якісь дії, не рятують. Ми дуже просимо вже нарешті врятувати хлопців. Вони стримують самий пік війни, щоб такого не було в усій країні", – вважає Анастасія Доманська, організаторка акції.

Анастасія каже: розуміють, що визволити захисників Маріуполя з "Азовсталі" важко, але закликають зробити все можливе, аби допомогти військовим. Учасники мітингу сподіваються, що їм вдасться привернути більшу увагу влади до цієї ситуації.