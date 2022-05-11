Війна загострила проблеми зайнятості жителів Сумщини Війна в Україні, спричинена агресією рф, посилила вразливість і підвищила економічні, соціальні ризики та загрози для жителів нашої області.

Про це свідчить опитування «Оцінка потреб жителів Сумської області», яке провели у квітні цього року Центр соціальних досліджень Сумського держуніверситету спільно з обласною службою зайнятості.

Поряд з іншими вивчалося питання щодо потреби в зайнятості. Як з’ясувалося, біля 70% земляків мають проблеми зайнятості та заробітку. Зокрема, 25,5% жителів, із них 44,4% - це особи з інвалідністю або доглядають особу з інвалідністю; 305 родини військовослужбовців; 24,4% вимушено переміщені особи; 59% сільських жителів.

Втратили роботу: 27% жителів (14,3% втратили офіційну роботу; 12,6% - неофіційну), з них: 46,7% - багатодітні сім’ї або матері одиначки; 24,5% вимушено переміщені особи; 50% жителів віддалених сіл.

Скоротилася доля ставки та рівень заробітної плати у 19,9% жителів, з них: 31,4% - це ті, які не мають соціального статусу; 25% родини військовослужбовців, 19,4% особи з інвалідністю або доглядають за ними; 25% жителів віддалених сіл.

Майже 70% з тих, хто втратили офіційну або неофіційну роботу після повномасштабного вторгнення в Україну, досі залишаються безробітними, що суттєво впливає на зростання кількості вразливих груп. А скорочення долі ставки і зарплати для людей, які не належать до соціальних категорій, а відповідно не мають пільг, може спричинити додаткові ризики для потрапляння їх до вразливих груп населення.

Натомість жителі області, які виїхали за кордон, часто влаштовуються на офіційну роботу (25%), може спричинити до їх неповернення в Україну, а спрощена процедура виїзду часто сприймається жінками як можливість працевлаштування за межами держави.

Лише 3,8% опитаних зазначили, що з початком війни у сфері зайнятості та доходів для них нічого не змінилося.

Оскільки опитування проводилося онлайн, то дослідники припускають, що вразлива група самотніх людей похилого віку з низьким рівнем бюджету залишилася неохопленою, тож потребує вивчення в наступних дослідженнях.