На блок-постах в Путивлі викрито 4 авто, що були в розшуку Правоохоронці продовжують роботу у посиленому режимі, зокрема несуть службу на блок-постах, патрулюють вулиці населених пунктів, виявляють та попереджають факти кримінальних та адміністративних правопорушень.

За останні декілька днів працівники відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції під час чергувань на блок-постах території обслуговування виявили 4 автомобілі, які розшукувались Державною виконавчою службою.

Так, поліцейські перевіряли не лише документи громадян під час перетину блок-постів, а й законність керування транспортними засобами. В результаті чого, відповідно до наявної інформації баз даних поліції, правоохоронці виявили розшукувані автівки.

Кожний з таких транспортних засобів був тимчасово затриманий та поміщений на штраф-майданчик, про що повідомлено ініціаторів розшуку.