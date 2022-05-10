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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:3184

На блок-постах в Путивлі викрито 4 авто, що були в розшуку

Правоохоронці продовжують роботу у посиленому режимі, зокрема несуть службу на блок-постах, патрулюють вулиці населених пунктів, виявляють та попереджають факти кримінальних та адміністративних правопорушень.

За останні декілька днів працівники відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції під час чергувань на блок-постах території обслуговування виявили 4 автомобілі, які розшукувались Державною виконавчою службою.
Так, поліцейські перевіряли не лише документи громадян під час перетину блок-постів, а й законність керування транспортними засобами. В результаті чого, відповідно до наявної інформації баз даних поліції, правоохоронці виявили розшукувані автівки.
Кожний з таких транспортних засобів був тимчасово затриманий та поміщений на штраф-майданчик, про що повідомлено ініціаторів розшуку.
Відділ комунікації поліції Сумської області
Право Розшук авто
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