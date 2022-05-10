Сумські патрульні знайшли авто в очереті та п’яного водія

Інспектори приїхали на місце події, щоби надати водієві допомогу. Та от керманич був зовсім не засмучений. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердив огляд на стан сп'яніння, який 40-річний чоловік пройшов на місці події. Результат огляду — 2, 06 проміле алкоголю, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму. Також патрульні з’ясували, що водій не має права керування.