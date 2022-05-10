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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:2271

Сумські патрульні знайшли авто в очереті та п’яного водія

Увечері, близько 20-ї години, патрульні отримали виклик на вулицю Берегову. Там увагу заявника привернув транспортний засіб ЗАЗ Lanos, водій якого з'їхав в очерет на березі річки.

Інспектори приїхали на місце події, щоби надати водієві допомогу. Та от керманич був зовсім не засмучений. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердив огляд на стан сп'яніння, який 40-річний чоловік пройшов на місці події. Результат огляду — 2, 06 проміле алкоголю, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму. Також патрульні з’ясували, що водій не має права керування.
Інспектори винесли на чоловіка постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Від керування його відсторонили.
Право Алкогольне сп’яніння
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