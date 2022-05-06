У Сумах до кінця воєнного стану не проводитимуть транспортний конкурс Зважаючи на введення воєнного стану в Україні у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території Сумської міської територіальної громади у запланований термін та за визначеною чинним законодавством процедурою не є можливим та переноситься на термін після припинення або скасування воєнного стану.

Оголошення про проведення конкурсу буде оприлюднено додатково з урахуванням вимог, що встановлені Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою КМУ від 3 грудня 2008 року № 1081. СМР