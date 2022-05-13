За минулу добу на Сумщині вогнеборці сім разів ліквідовували загоряння сухої рослинності (ВІДЕО)

Про пожежу повідомили місцеві мешканці, які побачили дим на відкритій території. На місце події було направлено черговий караул 30 – го державного пожежно – рятувального посту.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено залишки сухої рослинності на площі до 1 га та шиферний паркан на площі до 10 кв. м. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташований житловий будинок
О 16:26 загоряння локалізували, а о 17:08 – витративши на гасіння 1 тонну води, повністю ліквідували.
За попередніми висновками фахівців причиною загоряння стали дитячі пустощі з вогнем.
Цього ж дня на території Сумщини було зафіксовано ще шість загорянь в екосистемах, на Роменщині, Конотопщині, Шосткинщині та в Сумському районі, а вогонь знищив майже 6 га сухої рослинності.
Всього до ліквідації було залучено 7 одиниць спеціальної техніки та 30 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України