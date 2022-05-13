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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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За минулу добу на Сумщині вогнеборці сім разів ліквідовували загоряння сухої рослинності (ВІДЕО)

12 травня о 16:13, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності поблизу вул. Першотравнева в м. Ворожба, Сумського району.

Про пожежу повідомили місцеві мешканці, які побачили дим на відкритій території. На місце події було направлено черговий караул 30 – го державного пожежно – рятувального посту.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено залишки сухої рослинності на площі до 1 га та шиферний паркан на площі до 10 кв. м. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташований житловий будинок

О 16:26 загоряння локалізували, а о 17:08 – витративши на гасіння 1 тонну води, повністю ліквідували.

За попередніми висновками фахівців причиною загоряння стали дитячі пустощі з вогнем.

Цього ж дня на території Сумщини було зафіксовано ще шість загорянь в екосистемах, на Роменщині, Конотопщині, Шосткинщині та в Сумському районі, а вогонь знищив майже 6 га сухої рослинності.

Всього до ліквідації було залучено 7 одиниць спеціальної техніки та 30 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України 

Общество
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За минулу добу на Сумщині вогнеборці сім разів ліквідовували загоряння сухої рослинності (ВІДЕО)
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