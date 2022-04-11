На Путивльщині зловмисник вкрав у сестри мопед Приглядаючи за домоволодінням своєї родички, хлопець вирішив збагатитись та продав мопед без згоди господині. Правоохоронці не лише викрили зловмисника, а й повернули майно власниці.

До поліції із заявою про крадіжку мопеда «Honda» звернулась 30-річна мешканка села Вязенка, що на Путивльщині. У ході проведення оперативно-розшукових заходів дільничні офіцери поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 25-річний брат потерпілої.

Як встановили правоохоронці, на початку травня молодик доглядав за господарством своєї сестри та систематично вживав алкогольні напої. Коли спритні напої закінчились, він взяв мопед родички та продав його, а гроші витратив на власний розсуд.

Поліцейські відшукали викрадений транспортний засіб та повернули потерпілій.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.