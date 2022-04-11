На Путивльщині зловмисник вкрав у сестри мопед

До поліції із заявою про крадіжку мопеда «Honda» звернулась 30-річна мешканка села Вязенка, що на Путивльщині. У ході проведення оперативно-розшукових заходів дільничні офіцери поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 25-річний брат потерпілої.
Відділ комунікації поліції у Сумській області
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