Голова Сумської ОВА розповів подробиці вчорашнього буревію Вчора Сумщиною прокотився сильний буревій. Енергетики працювали усю ніч, частина населених пунктів уже зі світлом. Інші - лагодять.

Станом на 7-30 ранку 13 травня 2022 без електроенергії лишалися:

Шосткинський РЕМ – 4610

Ямпільська дільниця – 4868

Глухівська дільниця – 5719

Середино-Будська дільниця – 5000

Конотопський РЕМ – 2756

Кролевецька дільниця – 51

Білопільська дільниця – 638

Великописарівська дільниця – 187

Роменський РЕМ – 631

Недригайлівська дільниця – 139

Всього по Сумській області відключено 24599 споживачів у 151 населеному пункті, у тому числі у 10 населених пунктах частково.

Знеструмлено 88 повітряних ліній електропередач (ПЛ 6-10 кВ), у тому числі 1 частково.

Станом на 12 годину частину вже полагодили, робота далі триває.

Якої сили був вітер - видно на цьому відео. Тут злітає дах з приміщення басейну у Шостці.