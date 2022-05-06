Голова Сумської ОВА розповів подробиці вчорашнього буревію

Станом на 7-30 ранку 13 травня 2022 без електроенергії лишалися:
Шосткинський РЕМ – 4610
Ямпільська дільниця – 4868
Глухівська дільниця – 5719
Середино-Будська дільниця – 5000
Конотопський РЕМ – 2756
Кролевецька дільниця – 51
Білопільська дільниця – 638
Великописарівська дільниця – 187
Роменський РЕМ – 631
Недригайлівська дільниця – 139
Всього по Сумській області відключено 24599 споживачів у 151 населеному пункті, у тому числі у 10 населених пунктах частково.
Знеструмлено 88 повітряних ліній електропередач (ПЛ 6-10 кВ), у тому числі 1 частково.
Станом на 12 годину частину вже полагодили, робота далі триває.
Якої сили був вітер - видно на цьому відео. Тут злітає дах з приміщення басейну у Шостці.