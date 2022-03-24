В сумському магазині незаконно торгували алкоголем

Так, правоохоронці спільно із співробітниками Бюро економічної безпеки України по Сумській області припинили незаконний продаж алкогольних напоїв.
Дільничні офіцери поліції склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами".
Поліція закликає населення до спільної боротьби з цією проблемою. При наявності будь-якої інформації про незаконну реалізацію алкогольних напоїв, відразу звертайтеся за телефоном «102».
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