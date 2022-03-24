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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:43112

В сумському магазині незаконно торгували алкоголем

Співробітники відділу превенції Сумського районного управління поліції виявляють факти продажу алкогольної продукції без відповідних дозвільних документів та притягують порушників до адміністративної відповідальності.

Так, правоохоронці спільно із співробітниками Бюро економічної безпеки України по Сумській області припинили незаконний продаж алкогольних напоїв.

Дільничні офіцери поліції склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами".

Поліція закликає населення до спільної боротьби з цією проблемою. При наявності будь-якої інформації про незаконну реалізацію алкогольних напоїв, відразу звертайтеся за телефоном «102».

Право Алкоголь Заборона на торгівлю алкоголем
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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