У Глухівській громаді буревій пошкодив дахи шкіл, будинків, повалив паркани і дерева Про наслідки негоди, що вчора пронеслася Сумщиною повідомляє Глухівська міська рада.

ПРОЙШОВ БУРЕВІЙ У Глухівській громаді буревій пошкодив дахи шкіл, будинків, повалив паркани і дерева

За попередніми даними, учора від шквального вітру найбільше постраждало приміщення ЗОШ №2, де зірвано дах над їдальнею та актовим залом, шифером вибито вікна.

Пошкодження мають школи у Полошках та Білокопитовому. У багатьох домогосподарствах шквальним вітром знесено частини дахів на будинках, сараях, гаражах.

Ремонту різного об’єму потребують більше десяти багатоповерхових будинків. Є чимало випадків повалення дерев на приватні будинки, паркани.

Ввечері через аварію громада кілька годин залишалась без світла. На ранок без електроенергії залишаються приватні будинки, де були порвані лінії електропередачі.