ПРОЙШОВ БУРЕВІЙ
У Глухівській громаді буревій пошкодив дахи шкіл, будинків, повалив паркани і дерева
За попередніми даними, учора від шквального вітру найбільше постраждало приміщення ЗОШ №2, де зірвано дах над їдальнею та актовим залом, шифером вибито вікна.
Пошкодження мають школи у Полошках та Білокопитовому. У багатьох домогосподарствах шквальним вітром знесено частини дахів на будинках, сараях, гаражах.
Ремонту різного об’єму потребують більше десяти багатоповерхових будинків. Є чимало випадків повалення дерев на приватні будинки, паркани.
Ввечері через аварію громада кілька годин залишалась без світла. На ранок без електроенергії залишаються приватні будинки, де були порвані лінії електропередачі.
Наразі вживаються заходи щодо оперативної ліквідації наслідків негоди.