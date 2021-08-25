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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:27446

Заперечення збройної агресії рф та окупації - трьом сумчанам повідомлено підозру

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 12 травня 2022 року трьом жителям м. Суми, які заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України та окупацію, повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, двоє чоловіків та жінка, підтримуючи агресивну політику російської федерації, на власних сторінках забороненої соцмережі поширювали відповідні матеріали, зокрема виправдовували дії путінського режиму та заперечували факт збройної агресії російської федерації та окупації частини України. Більш того, окремі дописи були із закликами українців здаватися у полон росії.

У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання пропагандистів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які містять докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Право Окупація Підозра Прокуратура
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