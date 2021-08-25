Заперечення збройної агресії рф та окупації - трьом сумчанам повідомлено підозру

За даними слідства, двоє чоловіків та жінка, підтримуючи агресивну політику російської федерації, на власних сторінках забороненої соцмережі поширювали відповідні матеріали, зокрема виправдовували дії путінського режиму та заперечували факт збройної агресії російської федерації та окупації частини України. Більш того, окремі дописи були із закликами українців здаватися у полон росії.
У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання пропагандистів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які містять докази протиправної діяльності.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст....
Про це розповів у своєму звіті Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький за 05.03.2022....
Ахтырской окружной прокуратурой в суде апелляционной инстанции доказана вина трех мужчин в убийстве знакомого (п. 12 ч. 2 ст. 115...
В Сумской области ряды окружных прокуратур пополнили 18 новоназначенных прокуроров....
Руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Тубельця награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Украины»....