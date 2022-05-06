На Сумщині оголосили онлайн-проєкт «Вишивана Сумщина» До Дня вишиванки управлінням культури Сумської обласної державної адміністрації започатковано творчий онлайн- проект «Вишивана Сумщина».

19 травня визначний день для всіх українців у світі - День вишиванки. Це свято, яке покликане зберегти генетичний код нашої нації. Вишиванка - це не тільки національне вбрання, а й родинна святиня і оберіг, яка несе в собі духовне багатство, мудрість і непереривний зв’язок багатьох поколінь. Сьогодні, коли під загрозою знищення опинилася наша історія та культура, саме вишиванка набуває особливого значення та є символом майбутньої перемоги.

Управління культури Сумської обласної державної адміністрації підтримує славну традицію святкування Дня вишиванки і запрошує працівників закладів культури області долучитися до творчого онлайн-проекту «Вишивана Сумщина».

Для участі в проекті треба відзняти тематичне відео, що презентує українську вишиванку. Це може бути пісенна творчість, мальована та відео анімація, художнє читання, театралізація, декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво, перформанси та інше.

Тривалість відеоролику до 5 хвилин.

Відео треба розмістити на Вашій сторінці у соціальних мережах під хештегом #Вишивана_Сумщина.

Управління культури Сумської обласної державної адміністрації