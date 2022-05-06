Медсестри з Сумщини отримали державні нагороди Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всесвітнього дня медичної сестри».

За вагомий особистий внесок у рятування життя і здоров’я громадян в умовах воєнного стану, самовіддане виконання професійного обов’язку орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено:

Тарасенко Тетяну Володимирівну — молодшу медичну сестру терапевтичного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради

Чернець Аллу Іванівну — головну медичну сестру комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради.

Медаллю "За врятоване життя" - Гусак Людмилі Андріївні — головній медичній сестрі комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради "Охтирська центральна районна лікарня".

12 травня президент вручив медсестрам нагороди.