У Сумах підтримують діяльність голів квартальних комітетів У Сумах сприятимуть організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектору та фінансовому забезпеченню їхньої роботи.

Відповідну програму на 2022-2024 роки ухвалив на своєму засіданні виконавчий комітет.

Таке рішення прийняте з метою підтримки розвитку органів самоорганізації населення та у зв’язку із завершенням у минулому році дії попередньої програми.

Документ передбачає низку пріоритетних завдань:

- залучення до громадського життя членів територіальної громади;

- сприяння підвищенню ефективності діяльності квартальних комітетів з вирішення найважливіших питань мешканців приватного сектору;

- здійснення матеріального забезпечення голів квартальних комітетів.

На виконання цих завдань визначені заходи щодо організації допомоги людям похилого віку, малозабезпеченим родинам, людям з інвалідністю, проведення благоустрою, озеленення та належного утримання садиб, споруд та територій, створення умов щодо вирішення проблемних питань та задоволення потреб і запитів мешканців, співпраці з виконавчими органами міської ради та керівництвом громади тощо.

Також програмою передбачено матеріальне заохочення для 68 голів квартальних комітетів. Його розмір залежить від кількості мешканців на території кварталу (від 645 до 1045 грн на місяць).

СМР