Держмолодьжитло купить на Сумщины 20 квартир для переселенців Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» оголошує проведення закупівлі житла для подальшої передачі в оренду внутрішньо переміщеним особам, з числа багатодітних сімей, житло яких зруйноване внаслідок російської агресії.

Житло придбається в наступних областях України: Сумська, Житомирська, Київська, Чернігівська.

Житло може бути придбано у фізичних та юридичних осіб-власників такого житла.

Кількість квартир, запланованих до закупівлі: Сумська область – 20 квартир.

Мінімальна загальна площа житла – 31,5 кв. метра, максимальна – 94,5 кв. метра.

Свої пропозиції щодо продажу житла ви можете надсилати, заповнивши Форму за посиланням: https://forms.gle/SoR8y6zkR6BQA7JX9 до 20 травня 2022 року (додатки, визначені у Формі, необхідно надіслати на електронну адресу: dmg-zhytlo@molod-kredit.gov.ua.

У разі, якщо у вас виникли додаткові запитання, звертайтесь за телефонами: +380675132203, +380504603845 або 0443631080.

Детальніше дивіться за посиланням: https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/derzhmolodzhytlo-oholoshuie-pro-zakupivliu-zhytla