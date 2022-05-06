У Ромнах під колеса автіки потрапив велосипедист

Поліцейські встановили, що ДТП трапилась вранці на одній із вулиць міста. За кермом транспортного засобу перебував шістдесятитрьохрічний місцевий житель, який не впорався з керуванням та допустив наїзд на шістдесятип’ятирічного велосипедиста.
Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження та був доправлений до травматологічного відділення центральної районної лікарні.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”. Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Сумської області