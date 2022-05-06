У Ромнах під колеса автіки потрапив велосипедист Вчора по вулиці Київській в Ромнах водій автомобіля ЗАЗ скоїв наїзд на велосипедиста, в результаті чого останній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до районної лікарні.

Поліцейські встановили, що ДТП трапилась вранці на одній із вулиць міста. За кермом транспортного засобу перебував шістдесятитрьохрічний місцевий житель, який не впорався з керуванням та допустив наїзд на шістдесятип’ятирічного велосипедиста.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження та був доправлений до травматологічного відділення центральної районної лікарні.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області