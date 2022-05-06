У Сумах виявлено сховок з боєприпасами до танкової гармати Виявлені снаряди оглянуті вибухотехніками ГУНП в Сумській області та вилучені.

Вчора увечері до Сумського районного управління поліції звернувся 48-річний житель обласного центру та повідомив, що ним в одному з гаражних приміщень на території міста були виявлені артилерійські боєприпаси.

Прибувши на місце події, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області оглянули знахідку і встановили, що в приміщенні знаходяться шість осколково-фугасних, шість підкаліберних боєприпасів до танкової гармати калібру 125 міліметрів та 16 порохових зарядів в гільзах для здійснення пострілів.

Походження знайденого з’ясовується. Всі вибухонебезпечні предмети вилучені вибухотехніками. У разі їх справності, вони будуть передані військовим для використання в боях проти російських загарбників, а в разі непридатності – знищені на полігоні.

Відділ комунікації поліції Сумської області