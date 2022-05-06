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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:57224

До уваги батьків майбутніх п’ятикласників

Управління освіти і науки Сумської міськради інформує щодо процедури зарахування дітей до 5-го класу.

Якщо дитина продовжуватиме навчання в 5-му класі тієї ж школи, де й цього навчального року, то, відповідно до діючого законодавства, її буде переведено на наступний рік навчання рішенням педагогічної ради та наказом директора закладу освіти.

Якщо ж дитина вступатиме до 5-го класу класичної гімназії чи гімназії № 1, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, прийом заяв на допуск до конкурсних випробувань здійснюється з 1 по 31 травня 2022 року (зразки заяв розміщено на офіційних сайтах закладів освіти).

Подати заяву можна особисто або електронною поштою.

У випадку, якщо кількість поданих заяв до кожного із зазначених закладів освіти не перевищуватиме 120, то конкурсні випробування не проводитимуться. Дитину буде рекомендовано до зарахування, про що буде повідомлено до 2 червня 2022 року.
У разі, якщо кількість поданих заяв перевищуватиме 120, то не пізніше 2 червня 2022 року буде оголошено конкурсне випробування у формі мультипредметного тесту (класична гімназія – 10 червня 2022 року з англійської мови та математики; гімназія № 1 – 8 червня 2022 року з української мови та математики).

Список дітей, рекомендованих до зарахування, буде оприлюднено на сайтах закладів освіти до 21 червня 2022 року.

Видання наказу про зарахування учнів здійснюватиметься до 27 червня 2022 року за результатами конкурсних випробувань та на підставі поданих документів:

  • заяви про зарахування;
  • копії свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
  • особової справи учня;
  • довідки про щеплення (форма 063/о) або її копії;
  • довідки про стан здоров’я (форма 086-1/о), яку треба подати не пізніше 25 серпня 2022 року.

За додатковою інформацією можна звернутись безпосередньо до закладів освіти.

СМР

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Общество
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