Втекли в Черкаси: у мережі з’явився наказ начальника поліції Сумщини про евакуацію на початку вторгнення росії В Інтернеті опубліковано наказ начальника ГУНП в Сумській області Сергія Чижа «Про введення плану евакуації (передислокації) підрозділів ГУНП в Сумській області».

«Як Начальник ГУНП в Сумській області кинув мешканців Сумщини на початку широкомаштабного вторгнення рф, та здав область не збирався її обороняти.

Віддав наказ всім поліцейським залишити область!!!

Проект наказу вже був підписаний 24 лютого 2022 року!!!» - пише Народна трибуна.

Нагадаємо: з призначенням на посаду Сергія Чижа він майже кожен день піарився на сайті поліції та в соцмережах, проте на початку війни зник з медіапростору. А вже після звільнення Сумщини знову з’явився і продовжує піар на гуманітарці, нагородженнях підлеглих тощо…