На Шосткинщині поліцейські повернули пенсіонерці викрадене майно З заявою про крадіжку до поліції Шостки звернулася 70-річна місцева жителька.

Вона розповіла, що невідомий проник до її дачного будинку в селі Остроушки і викрав звідти багато майна: алюмінієвий посуд, садовий інвентар, електричний подовжувач, шпателі, плоскогубці, вудку, одяг і взуття.

Провівши оперативні заходи, співробітники кримінальної поліції Шостки по «гарячих слідах» встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 36-річний місцевий житель. Викрадені з будинку потерпілої речі правоохоронці знайшли у нього в домогосподарстві. Їх вилучили та повернули власниці.

Відносно підозрюваного в поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини