За минулу добу вогнеборці Сумщини тричі ліквідовували загоряння сухої рослинності 11 травня 0 15:44, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності по вул. Гаївська в м. Тростянець

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 24 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено суху рослинність на площі до 1 га.

О 16:05 загоряння локалізували, а о 16:30 – витративши на гасіння майже 1,5 тонни води, повністю ліквідували.

Цього ж дня схожі випадки мали місце в с. Бішкінь, що на Лебединщині, де вогонь охопив 1 га сухої рослинності та в м. Охтирка, де сталось загоряння залишків сухої трави на площі до 0, 03 га.

Всього до ліквідації загорянь було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 12 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області