На Сумщині поліція розшукує шахраїв Від злочинних дій зловмисників минулої доби постраждали двоє жителів Сумського району. У одному випадку громадянин намагався через Інтернет придбати автомобіль та відправив за нього передоплату, у іншому – людину одурив аферист, який назвався працівником банку.

До поліції досить часто надходять заяви від громадян про те, що вони стали жертвами Інтернет-шахраїв. Таке трапляється, коли людина, аби придбати потрібну їй річ в мережі Інтернет натрапляє на оголошення так званих продавців «віртуального товару», які приваблюють потенційних жертв низькою ціною. Шахраї вимагають від покупців передоплату за той чи інший товар, а, отримавши її, зникають. Одурена ж людина залишається і без омріяного товару, і без грошей.

Саме така історія трапилася з 41-річним чоловіком у Сумському районі. Знайшовши в Інтернеті інформацію про продаж автомобіля "Рено Кенго", чоловік вирішив його придбати. Зв’язавшись з продавцем по телефону, громадянин домовився з ним про купівлю авто. Перерахувавши 85 000 гривень на вказаний банківський рахунок як передоплату, чоловік став чекати оформлення угоди, а коли знову спробував зв’язатися з продавцем, - не зміг цього зробити. Номер не відповідав. Зрозумівши, що став жертвою шахрая, постраждалий звернувся до поліції.

Вчора ж до поліції за допомогою звернувся 33-річний мешканець міста Білопілля та повідомив, що напередодні йому на мобільний телефон зателефонував невідомий, який назвавшись працівником банку заявив, що з карткового банківського рахунку вкладника нібито була спроба зняти гроші.

Аби врятувати кошти вкладника від крадіжки, «працівник банку» порадив віддалено відкрити інший рахунок та перевести на нього всі гроші з карти клієнта. Після цього чоловік, виконавши вказівки «банкіра», власноруч, через термінал самообслуговування перерахував понад 28 000 гривень на рахунок шахрая.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та почали пошуки зловмисників.

Поліція вкотре звертається до громадян з проханням бути уважними і обережними під час спілкування з незнайомими людьми по телефону, ким би вони не називалися. Пам’ятайте, коли у телефонних розмовах мова заходить про гроші, які потрібно комусь передати, перерахувати, відправити на чужий, незнайомий рахунок, є великий ризик потрапити в тенета шахраїв. Будьте обачливими і пильними – це врешті допоможе зберегти вам ваші нерви і гроші.

Відділ комунікації поліції Сумської області