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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:21225

росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів

Наслідком економічних санкцій, накладених провідними державами світу на країну-агресора, є відчутний занепад військово-промислового комплексу рф.

Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60 років виробництва.

Проте, така ситуація не бентежить керівництво кремля, йому байдуже скільки та на чому відправляти “гарматне м’ясо” у бій за майбутнє “руського мира”. Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу.

Зі складів довгострокового зберігання техніку, в більшості, навіть не можуть доставити до підрозділів. Проте, військових заставляють її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.

Протягом квітня з баз зберігання рф знято:

18 САУ “Мста-С” з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ “Акація” з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);

15 САУ “Мста-С”, 5 САУ “Акація” та 20 САУ “Гвоздика” з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);

15 РСЗВ “Ураган” та 11 ТРК “Точка-У” зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

Відновлення боєздатності та укомплектування військ Західного ВО здійснюється, у тому числі шляхом озброєння та військової техніки знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар).

Тепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння кремлівського “великого прошлого” стає основою російського “настоящего”.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

 
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