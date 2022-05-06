Сьогодні вранці на Сумщині під час артобстрілу з росії загинув пенсіонер Загибель пенсіонера внаслідок артобстрілу з території РФ населеного пункту на Сумщині – розпочато кримінальне провадження.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 12 травня 2022 року близько 06:00 год підрозділи збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, здійснили артилерійський обстріл по населеному пункту с. Старі Вирки Сумського району Сумської області. Унаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 67-річний місцевий житель. Досудове розслідування здійснюється відділенням поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області. Пресслужба обласної прокуратури