Мавпа з сумського притулку збирається в еміграцію

Прийшов час для нашого особливого підопічного відправлятися закордон. Рішення дуже складне, адже прикипіли до Томаса усім серцем. Але ми розуміємо, що у нас немає належних умов для повноцінного та щасливого життя примата.
Знайшли спеціалізований притулок, де йому будуть забезпечені широкий вольєр з можливістю пересування, ігор та спілкування, постійний догляд спеціалістів, якісно підібране харчування. Обрали найкращий варіант з усіх можливих.
Відправляємось на днях, супроводжувати по Україні буде Олександр Володимирович. Клітка вже майже готова, всі домовленості в силі, документи на фінішному етапі.
Дуже просимо фінансової підтримки, адже такі відправки коштують задорого, не тягнемо самотужки. Будемо вдячні будь-якій допомозі, кожній копійці.
Карта допомоги:
ПриватБ: 5168 7451 1643 8299
МоноБ: 4441 1144 4944 5640
Ілона Д.
PayPal rudakova.nataliia.pavlivna@gmail.com
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ У ГРИВНЯХ
Найменування организации: ГО СУМСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ТВАРИН
Код отримувача: 37052316
Назва банку СУМСЬКА фiлiя АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Рахунок отримувача UA083375460000026002060496997
Сумське товариство захисту тварин