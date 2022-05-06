Мавпа з сумського притулку збирається в еміграцію Мавпа, якою опукувалося Сумське товариство захисту тварин, від’їжджає у Польщу.

Прийшов час для нашого особливого підопічного відправлятися закордон. Рішення дуже складне, адже прикипіли до Томаса усім серцем. Але ми розуміємо, що у нас немає належних умов для повноцінного та щасливого життя примата.

Знайшли спеціалізований притулок, де йому будуть забезпечені широкий вольєр з можливістю пересування, ігор та спілкування, постійний догляд спеціалістів, якісно підібране харчування. Обрали найкращий варіант з усіх можливих.

Відправляємось на днях, супроводжувати по Україні буде Олександр Володимирович. Клітка вже майже готова, всі домовленості в силі, документи на фінішному етапі.

Дуже просимо фінансової підтримки, адже такі відправки коштують задорого, не тягнемо самотужки. Будемо вдячні будь-якій допомозі, кожній копійці.

Карта допомоги:

ПриватБ: 5168 7451 1643 8299

МоноБ: 4441 1144 4944 5640

Ілона Д.

PayPal rudakova.nataliia.pavlivna@gmail.com

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ У ГРИВНЯХ

Найменування организации: ГО СУМСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ТВАРИН

Код отримувача: 37052316

Назва банку СУМСЬКА фiлiя АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача UA083375460000026002060496997

Сумське товариство захисту тварин