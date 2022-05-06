Сумський пластичний хірург безоплатно оперуватиме травмованих унаслідок війни Сумський хірург готовий допомагати безоплатно тим українцям, які отримали травми через війну з Росією. Це — каліцтва, опіки, деформації тіла.

Лікар оперує в Сумах, проте готовий виїжджати й у інші регіони країни. Детальніше про власне рішення він розповів кореспондентам Суспільного.

Один з прикладів травм, з якими звертаються до сумського хірурга Дмитра Січненка, це — рубці.

"Наш хлопець був у полоні і, наскільки я зрозумів, що його водили на розстріл неодноразово, і це — холості патрони", — розповідає він, показуючи зображення на телефоні.

Лікар спеціалізується на судинній та естетичній хірургії. Нещодавно у соцмережі він зробив допис: каліцтва та травми, які людина отримала внаслідок війни з Росією, оперуватиме безкоштовно.

"Це — осколкові поранення обличчя, тіла, тулуба, незакриті ділянки рани, які можна закривати за допомогою пересаджування лоскута, місцевими тканинами закривати ті дефекти, які утворилися внаслідок артобстрілів чи вогнепальних поранень", — каже Дмитро Січненко.

Суспільне Суми

Людей з такими травмами є та буде ще багато, вважає хірург. Допомагатиме лікар разом з колегами з медичної спільноти.

"У нас є закритий клуб пластичних хірургів, де ми спілкуємося також і на військові теми. Якщо є якийсь пацієнт, що тяжко одному щось зробити, то ми беремо машину, беремо цього хворого і їдемо в ту клініку, де це можна зробити — допомогти цьому пацієнту. Ми — пластичні хірурги, в нас операції, можна сказати, недешеві, і ми можемо використати свої заощадження, і допомагати людям", — зазначив він.

Дата першої операції поки не назначена. Наразі складають списки тих, кому надаватимуть допомогу. До того ж говорить лікар, їм потрібен час для психологічної реабілітації.

"Комусь — місяць, комусь — два, комусь — три тижні, комусь — рік чи пів року. Ми складаємо з цих пацієнтів таку базу. Потім будемо радитись з нашими колегами, хто що вміє робити і будемо допомагати всією спільнотою", — зазначає Січненко.

Знайти контакти Дмитра Січненка можна в інтернеті та у соцмережах.