Україна відновила контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третини з яких – кордон з рф

«Держприкордонслужба в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей вийшла на ділянки відповідальності. Відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третини з яких – кордон з рф. Проте, небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону не достатньо. Зараз продовжуються заходи з детальної перевірки місцевості та облаштовуються додаткові пости».
Він додав, що найбільш напружена ситуація в Донецькій та Луганській областях.
Леонід Баран також зазначив, що провокативною зберігається ситуація на кордоні з Білорусією та Придністров’ям.
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За останні дні зростає кількість обстрілів України з території росії, позицій прикордонників.
Дежприкордонслужба України