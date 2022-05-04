Україна відновила контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третини з яких – кордон з рф

«Держприкордонслужба в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей вийшла на ділянки відповідальності. Відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третини з яких – кордон з рф. Проте, небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону не достатньо. Зараз продовжуються заходи з детальної перевірки місцевості та облаштовуються додаткові пости».

Він додав, що найбільш напружена ситуація в Донецькій та Луганській областях.

Леонід Баран також зазначив, що провокативною зберігається ситуація на кордоні з Білорусією та Придністров’ям.