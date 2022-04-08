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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:531

Минулої доби на Сумщині чотири рази приборкували загоряння сухої рослинності та сміття

10 травня пожежно-рятувальні підрозділи виїздили на гасіння пожеж пов’язаних і загоряннями залишків сухої рослинності та сміття на відкритих територіях в містах Охтирка, Шостка, в Миропільській СТГ та Білопільській МТГ.

На гасіння цих пожеж залучалося 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, о 09:20 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу на відкритій території  по вул. Сумській у м. Охтирка. На гасіння прибуло відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено, горіла суха рослинність та очерет. О 09:30 вдалося локалізувати загоряння, запобігши його розповсюдженню у бік житлового сектору та переростанню пожежі у масштабну. А о 10:15 загоряння ліквідували.

Цього ж дня о 22:10 відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини було викликане на загоряння сміття на відкритій території по вул. Київській у м. Шостка. О 22:36 вогнеборці локалізували пожежу, запобігши її поширенню та о 22:56 – ліквідували.  

Наголошуємо, на переважній території області утримується найвищий 5 клас пожежної небезпеки, через це значно зростає небезпека пожеж в природних екосистемах! Рятувальники вкотре звертаються до громадян, будьте відповідальними та не допустіть знищення нашої мальовничої Сумщини, яке проводили окупаційні війська! Не паліть суху траву та сміття. Будьте максимально обережними з вогнем. При виявленні ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером «101»!  

Головне управління ДСНС України у Сумській області

Общество Пожежа
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