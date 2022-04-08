Минулої доби на Сумщині чотири рази приборкували загоряння сухої рослинності та сміття

На гасіння цих пожеж залучалося 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, о 09:20 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу на відкритій території по вул. Сумській у м. Охтирка. На гасіння прибуло відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено, горіла суха рослинність та очерет. О 09:30 вдалося локалізувати загоряння, запобігши його розповсюдженню у бік житлового сектору та переростанню пожежі у масштабну. А о 10:15 загоряння ліквідували.
Цього ж дня о 22:10 відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини було викликане на загоряння сміття на відкритій території по вул. Київській у м. Шостка. О 22:36 вогнеборці локалізували пожежу, запобігши її поширенню та о 22:56 – ліквідували.
Наголошуємо, на переважній території області утримується найвищий 5 клас пожежної небезпеки, через це значно зростає небезпека пожеж в природних екосистемах! Рятувальники вкотре звертаються до громадян, будьте відповідальними та не допустіть знищення нашої мальовничої Сумщини, яке проводили окупаційні війська! Не паліть суху траву та сміття. Будьте максимально обережними з вогнем. При виявленні ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером «101»!
Головне управління ДСНС України у Сумській області
За минулу добу рятувальники вісім разів ліквідовували загоряння сухостою....
2 травня о 03:47 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння житлового будинку в с. Береза, Шосткинського району....
26 квітня о 17:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння електрощитової на 7-му поверсі, 9-ти поверхового житлового будинку по...
24 квітня о 20:02 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння двоповерхового дачного будинку, на території одного із дачних...
Завдяки швидкому реагуванню поліцейських, які виявили загорання та оперативно викликали на місце події рятувальників, вдалося ліквідувати пожежу....