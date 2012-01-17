У ДТП на Курському проспекті травмовано жінку Повідомлення про ДТП на проспекті Курському патрульні отримали вчора ввечері, близько 19 години 30 хвилин.

На місці події інспектори попередньо з’ясували, що 59-річний водій транспортного засобу Opel Vectra допустив наїзд на громадянку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок ДТП 38-річна жінка отримала тілесні ушкодження. Громадянку доправили до лікарні.

Керманич автомобіля Opel Vectra пройшов огляд на стан сп'яніння у медичному закладі. Результат був позитивним. Тож на нього охоронці порядку склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Для з’ясування обставин автопригоди патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.