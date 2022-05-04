У Лебединській громаді пропонують перейменувати 147 вулиць

Комісія з питань найменування та перейменування вулиць, площ, провулків, інших об’єктів на території Лебединської міської територіальної громади попередньо опрацювала це питання та прийняла відповідні рішення стосовно пропозицій. Надаємо перелік пропозицій. Якщо у вас є інші пропозиції, будь ласка, до 15.05.2022 надсилайте їх з ВІПОВІДНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ на електронну пошту lbd.mr-polit@sm.gov.ua