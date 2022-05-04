Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:49302

У Лебединській громаді пропонують перейменувати 147 вулиць

З 10.05.2022 по 15.05.2022 триває збір пропозицій стосовно перейменування населених пунктів, площ, вулиць, провулків, названих на честь російських державних та культурних діячів, або таких, що є русизмами, або таких, що відображають російський світогляд чи пов’язані з Росією або з СРСР.

Комісія з питань найменування та перейменування вулиць, площ, провулків, інших об’єктів на території Лебединської міської територіальної громади попередньо опрацювала це питання та прийняла відповідні рішення стосовно пропозицій. Надаємо перелік пропозицій. Якщо у вас є інші пропозиції, будь ласка, до 15.05.2022 надсилайте їх з ВІПОВІДНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ на електронну пошту lbd.mr-polit@sm.gov.ua
 
 
 
 
 
 
 
текст «№ з/п об'ект перейменування попередня назва 131 провулок 132. вулиця нова назва миру гравнева 133. вулиця 134. провулок 135. провулок 136. провулок 137. вулиця 138. вулиця каргеля межирцький затишний бережкивський 139. вулиця 140. вулиця село слобода перемоги першотравнева село Tokapi нахимова бригадний механзаторив дарвна село червлене московська першотравнева село чернецьке будвельнике заводська село чижове колгоспна село штепвка агарна криворотова офщерська робтнича лановського шашла киёвська равнева вулиця миру гapaca шевченка 142. вулиця вулиця вулиця 145 миру 146. вулиця 147. вулиця сергя корольова лебединська козацька лeci украёнки незалежност1 сумська»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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