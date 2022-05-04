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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:40254

Конотопські поліцейські викрили чоловіка, який перевозив понад тисячу літрів контрафактного спирту

Працівники відділу реагування патрульної поліції Конотопського районного відділу поліції спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, виявили водія автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», який перевозив спирт без відповідних документів та не маючи ліцензії.

Вчора під час несення служби на одному із блок-постів на території Конотопського району, поліцейські зупинили автомобіль, в ході огляду транспортного засобу водій в присутності правоохоронців відчинив двері салону авто в якому знаходилось 249 пластикових пляшок по 5 літрів кожна з прозорою речовиною з характерним запахом спирту.
П’ятдесятивосьмирічний чоловік нічого пояснити не зміг та ніяких дозвільних документів на перевезення даного вантажу не надав. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка вилучила з салону мікроавтобуса невідому речовину схожу на етиловий спирт. Зараз авто тимчасово поміщено на штраф-майданчик, а всі вилучені пляшки направлені на експертне дослідження.
За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакзицних товарів) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області
Право
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