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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:50251

Окупанти відправляють на війну випускників училищ та починають боротьбу за переділ влади

Наразі відсутні ознаки намірів кремля завершити війну в Україні найближчим часом.

Натомість продовжуються спроби проводити так звану «приховану мобілізацію». Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ.
Подібним чином поповнюється склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті. Зокрема, із запланованого на 25 червня випуску «рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова» більшість випускників заплановано одразу відправити до районів оперативного призначення на території України.
Також відомо, що у війні проти України ЗС РФ вже залучили майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2600 із 6000). Частину що залишилась прагнуть зберегти для логістичного забезпечення у випадку виникнення інших надзвичайних ситуацій. Наразі парк автомобільної техніки окупанти намагаються поповнити за рахунок викрадених в Україні машин.
Пробуксовування «спеціальної військової операції» стало каталізатором посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету. Зокрема у генеральному штабі.
Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами у генштабі існували ще задовго до початку війни. Але останні провали та спроби інших центрів сили у російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння.
Общество
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