У Тростянці слідчі ДБР знайшли важливі документи російських військових Працівники Державного бюро розслідувань продовжують ретельно документувати факти порушень військових рф у Тростянці, що на Сумщині.

Про це повідомив Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Вся отримана інформація надійде, у тому числі, до міжнародних інстанцій і жоден зі злочинців не уникне справедливого покарання.

Підрозділ, який було створено у структурі Головного слідчого управління з початком російської агресії, продовжує активно працювати.

Слідчі Бюро оглянули понад 2 тисячі гектарів фактично зруйнованого загарбниками міста. Встановлені місця розташування бойових частин агресора та вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вилучені документи та особисті речі російських військових.

Досліджуючи наслідки артилерійських та мінометних обстрілів інфраструктури міста зс рф, слідчі ДБР виявили навмисно пошкоджені 322 житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця.

«Слідчі ДБР знайшли важливі документи військових зс рф, які чітко дають розуміння, що росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи», - наголосив директор ДБР Олексій Сухачов.

У ході слідчих дій встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Зафіксовано щонайменше 34 факти незаконного позбавлення волі та катування цивільних громадян. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

Серед іншого проведено 29 оглядів місць подій, проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей.

В ході роботи працівники ДБР знешкодили кілька вибухонебезпечних предметів та передали на потреби ЗСУ знайдені невикористані зброю і боєприпаси.

Крім того, слідчі вважають за доцільне об’єднати в окрему справу і низку проваджень щодо мародерства.

«Робота триває. Для забезпечення належної ефективності ми залучили кращих слідчих з числа центрального апарату та працівників Територіального управління Полтави та Краматорська», - додав Олексій Сухачов.

ДБР