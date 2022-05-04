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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:48415

Сумський виконком просить у держави фінансової підтримки для добробатівців

Виконавчий комітет ухвалив звернення до центральних органів влади щодо врегулювання питання грошового забезпечення функціонування добровольчих формувань територіальних громад в період воєнного стану.

Звернення адресоване Президенту України, Верховній Раді України, Раді національної безпеки і оборони України, Міністерству оборони України.
Як зазначається в документі, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну сумчани самоорганізовуватися у добровольчі загони збройного спротиву окупантам. Через короткий час ці загони стали поступово оформлювалися у добровольчі формування Сумської міської територіальної громади. Нині їх понад 10 і вони потребують фінансового забезпечення.
«Якщо в першій місяць функціонування добровольчих формувань їхні члени мали можливість забезпечити себе та свої родини за рахунок власних накопичень, в подальшому, враховуючи відсутність доходів від мирної праці, до органів місцевого самоврядування від добровольчих формувань стали надходити повідомлення щодо матеріальних складнощів добровольців в утриманні себе і своїх родин та звернення щодо можливої грошової допомоги з боку органів місцевого самоврядування», – йдеться у зверненні.
Попри серозні проблеми з наповненням дохідної частини бюджету громади, міська рада та її виконавчі органи віднайшли можливість допомогти членам добробатів і спрямували 30 млн грн на виплату разової матеріальної допомоги членам формувань. Втім, ця сума, у розрахунку на кожного члена добровольчого формування, є значно меншою у порівнянні з грошовим забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України чи Національної поліції України, хоча всі вони виконують подібні завдання, зауважують автори звернення.
«Останнє не знижує боєготовність добровольчих формувань та їхній бойовий дух у боротьбі проти ворога, але породжує почуття несправедливості у грошовому забезпеченні за виконання тих самих завдань. Невизначеність у питаннях грошового забезпечення, як пояснюють командири добровольчих формувань, створює атмосферу незадоволення з боку членів добровольчих формувань, які у повному складі з 24 лютого 2022 року залишалися на території Сумської міської територіальної громади та захищали Україну і рідну землю», – говориться в документі.
Враховуючи викладене, виконавчий комітет просить якомога швидше ініціювати внесення змін до чинного законодавства України для врегулювання питання грошового забезпечення членів добровольчих формувань територіальних громад в період воєнного стану за кошти державного бюджету.

СМР

Экономика
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