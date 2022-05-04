У Сумах 10 травня розпочали видачу продуктових наборів від держави Вчора, 10 травня, у Сумській міській територіальній громаді розпочато видачу продуктових наборів від держави.

Організаційно функції по видачі наборів покладено також і на департамент соціального захисту населення.

Видача проводиться в облаштованих пунктах шкіл: № 7, 10 та 23.

Зазначаємо, що це перший етап, і на отримання включені такі категорії: багатодітні сім’ї (троє та більше дітей); сім’ї, де є діти з інвалідністю; опікуни, під опікою яких перебувають повнолітні недієздатні особи; внутрішньо переміщені особи, які з 24 лютого переїхали до Сумської міської тергромади та перебувають на обліку в департаменті соціального захисту населення.

Звертаємо увагу, що видача проводиться тільки на підставі ОРИГІНАЛІВ документів: - паспорта; - реєстраційного номеру облікової картки платника податків (коду); - документів, які підтверджують статус особи (посвідчення, довідки, рішення суду, свідоцтво про народження дитини тощо).

Видача відбуватиметься з 10 по 13 травня включно з 10 до 16 години.