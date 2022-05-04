У Сумах 10 травня розпочали видачу продуктових наборів від держави

Організаційно функції по видачі наборів покладено також і на департамент соціального захисту населення.
Видача проводиться в облаштованих пунктах шкіл: № 7, 10 та 23.
Зазначаємо, що це перший етап, і на отримання включені такі категорії: багатодітні сім’ї (троє та більше дітей); сім’ї, де є діти з інвалідністю; опікуни, під опікою яких перебувають повнолітні недієздатні особи; внутрішньо переміщені особи, які з 24 лютого переїхали до Сумської міської тергромади та перебувають на обліку в департаменті соціального захисту населення.
Звертаємо увагу, що видача проводиться тільки на підставі ОРИГІНАЛІВ документів:
- паспорта;
- реєстраційного номеру облікової картки платника податків (коду);
- документів, які підтверджують статус особи (посвідчення, довідки, рішення суду, свідоцтво про народження дитини тощо).
Видача відбуватиметься з 10 по 13 травня включно з 10 до 16 години.
За вчора вже видано 1175 наборів громадянам таких категорій населення:
- багатодітні сім’ї (троє та більше дітей) - 496;
- сім’ї, де є діти з інвалідністю - 227 ;
- опікуни, під опікою яких перебувають повнолітні недієздатні особи - 34;
- внутрішньо переміщені особи, які з 24 лютого переїхали до Сумської міської тергромади та перебувають на обліку в департаменті соціального захисту населення - 418.